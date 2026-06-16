Descubren una nueva especie de rana terrestre en cordillera de Ecuador fronteriza con Perú

Guayaquil (Ecuador), 15 jun (EFE).- Una nueva especie de rana terrestre, de nombre 'Pristimantis etsa', fue descubierta en el lado ecuatoriano de la Cordillera del Cóndor, que sirve de frontera natural entre Ecuador y Perú, según informó este lunes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Los investigadores, que forman parte del Inabio y de universidades como la San Francisco de Quito y la australiana Wollongong, descubrieron la nueva especie durante expediciones científicas realizadas en la zona de Río Blanco, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, y "el hallazgo se sustenta en evidencia morfológica y genética que confirma que se trata de una especie previamente desconocida para la ciencia", añadió el Instituto.

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'Etsa' proviene de la lengua shuar y hace referencia a una figura central de la cosmovisión de un pueblo indígena amazónico del mismo nombre ubicado en el este de Ecuador. Es un ser asociado al Sol y a la transmisión de conocimientos esenciales para la vida, una denominación que busca reconocer la estrecha relación entre la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región, señaló el Inabio.

La rana descubierta presenta características únicas que la diferencian de sus parientes más cercanos. Entre ellas destacan pliegues dorsolaterales formados por pequeños tubérculos, una llamativa mancha amarilla en la región inguinal de las hembras y una combinación de rasgos anatómicos que no se observa en otras especies conocidas del grupo.

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Los análisis genéticos revelaron, además, que la 'Pristimantis etsa' pertenece al grupo de especies 'Pristimantis cryptomelas', pero constituye una línea evolutiva independiente, estrechamente relacionada con especies que también habitan la Cordillera del Cóndor.

"Este descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre el papel de esta cordillera como un importante centro de diversificación biológica en los Andes amazónicos", afirmó la institución ecuatoriana.

Hasta el momento, la especie solo ha sido registrada en dos localidades cercanas dentro del sector de Río Blanco, entre los 1.655 y 1.830 metros de altitud. Los ejemplares fueron observados durante la noche sobre hojas de arbustos en bosques montanos húmedos.

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Sin embargo, los investigadores advirtieron en su estudio que la especie posee una distribución extremadamente restringida y enfrenta amenazas significativas derivadas de la minería, la expansión agropecuaria y la fragmentación de los bosques.

Debido a estas condiciones, recomendaron que la especie sea considerada como vulnerable, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). EFE