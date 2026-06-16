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Díaz-Canel convoca al Partido Comunista de Cuba a un pleno extraordinario sobre las futuras reformas económicas

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha convocado este lunes al Comité Central del Partido Comunista cubano a una sesión de pleno extraordinario, en aras de evaluar propuestas de transformación con las cuales impulsar reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, de acuerdo con el anuncio realizado por el mandatario isleño este mismo viernes.

"El 17 de junio, convocado por el Buró Político, sesionará el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, para evaluar propuestas de transformaciones que enunciamos recientemente en declaraciones a la prensa", ha señalado el jefe del Ejecutivo isleño en un mensaje en redes sociales.

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El mismo se alinea con su anuncio previo de impulsar un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas por el Gobierno de Estados Unidos.

De esta manera, las medidas presentadas por el líder cubano llegan después de la presión económica sobre Cuba en los últimos meses impulsada por la Administración de Donald Trump, con el objetivo de forzar reformas políticas y económicas en la isla. Una presión que, según Díaz-Canel, "va teniendo un impacto que complejiza la vida cotidiana de los cubanos".

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