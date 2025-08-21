Hacer una petición a Gemini tiene un consumo equivalente a ver la televisión menos de nueve segundos, según Google

Google ha calculado el impacto energético que tiene el uso de su inteligencia artificial (IA) Gemini, que estima en un equivalente a ver la televisión nueve minutos por petición de texto, según una nueva metodología.

La compañía tecnológica ha empleado una nueva metodología exhaustiva para la medir la huella medioambiental de sus modelos inteligencia artificial, centrándose en el impacto energético, de emisiones y de consumo de agua de las peticiones de Gemini.

Según sus cálculos, Google estima que la mediana de las peticiones de texto de las aplicaciones de Gemini utiliza 0,24 vatios/hora (Wh) de energía, emite 0,03 gramos de dióxido de carbono equivalente (gCO2e) y consume 0,26 mililitros (o unas cinco gotas) de agua.

Es decir, el impacto energético por petición es equivalente a ver la televisión durante menos de nueve segundos, como indica en una nota de prensa.

Este dato es el resultado de los trabajos que han hecho para mejorar la eficiencia de sus modelos de IA, ya que, según ha compartido, en los últimos doce meses, la energía y la huella de carbono total de la mediana de las peticiones de texto de Gemini se redujeron 33 y 44 veces, respectivamente.

A ello se suman los trabajos hechos en los centros de datos, que permitieron reducir en 2024 las emisiones energéticas un 12 por ciento pese a que el consumo de electricidad aumentó un 27 por ciento respecto del año anterior.