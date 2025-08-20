LG lanza la gama de televisores inalámbricos OLED evo M5

LG Electronics ha lanzado la nueva gama de televisores inalámbricos OLED evo M5, que incluye tecnologías que mejoran la calidad de la imagen e impulsan la inmersión en los contenidos, en tamaños que alcanzan las 97 pulgadas.

Los televisores OLED evo M5 son una muestra del "compromiso con la innovación" de LG, ya que su diseño inalámbrico permite integrarlos en cualquier espacio, como ha destacado el presidente de la división LG Media Entertainment Solution, Park Hyoung-sei, en una nota de prensa.

Ofrecen calidad 4K sin pérdidas visuales de la mano de dos tecnologías de LG: True Wireless, que elimina la necesidad de conectar con cable el televisor y los dispositivos externos, y el módulo Zero Connect Box, que centraliza todas las conexiones externas.

De este modo, se simplifica la instalación y organización de cables, y se logra una experiencia más limpia y estética en el espacio.

Estos televisores, además, ofrecen un "contraste infinito" impulsado por el negro puro y el blanco puro del subpíxel blanco del panel LG OLED, mientras que las tecnologías Dolby Vision, Dolby Atmos y el modo Filmmaker contribuyen a sumergir a los espectadores en la acción de sus contenidos favoritos.

Ofrecen también sonido envolvente 11.1.2 con AI Sound Pro mediante el procesador de inteligencia artificial alpha 11 Gen2, y aumenta el brillo del panel con Brightness Booster Ultimate.

El nuevo modelo dispone del sistema operativo webOS 25, que ofrece una experiencia más intuitiva y personalizada con sus avanzadas funciones de inteligencia artificial.

Los televisores LG OLED evo M5 son , además, compatibles con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, para habilitar partidas sin interrupciones, incluso en escenas de acción rápidas. El dispositivo cuenta con el certificado de Intertek que avala su rendimiento en videojuegos, al ofrecer un tiempo de respuesta inferior a 0,1 ms y una calidad de imagen precisa y nítida.

La gama se ha lanzado ya en todo el mundo en tamaños de pantalla de 97 pulgadas (26.999 euros), 83 (7.499 euros), 77 (4.999 euros) y 65 (3.999 euros).