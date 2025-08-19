Putin y Trump estudian "elevar" la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abordado la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante una futura reunión entre los dos países vecinos, en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que habrá un encuentro trilateral en el que también participará el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se debatió la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas mencionadas", ha indicado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la agencia de noticias rusa TASS sobre una llamada que ha durado unos 40 minutos.

Putin, que ha agradecido "efusivamente" a su par estadounidense la "hospitalidad, la buena organización (y) los avances logrados" de la cumbre celebrada el pasado viernes en Alaska, ha acordado con Trump mantener el "estrecho contacto" sobre la situación en Ucrani, según ha añadido Ushakov.

Por su parte, el mandatario norteamericano ha afirmado este lunes en su cuenta de Truth Social que durante la llamada con Putin "inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre" los líderes ruso y ucraniano, tras la que "celebraremos un encuentro trilateral".

Mientras, Zelenski ha asegurado durante una rueda de prensa tras su paso de este lunes por la Casa Blanca que Moscú ha propuesto una reunión bilateral con Kiev, a la que seguiría la reunión a tres bandas planteada por Trump.

"Creo incondicionalmente que deberíamos reunirnos y reflexionar sobre el desarrollo futuro de este camino hacia el fin de la guerra", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN, afirmando que está "listo" cualquier formato de cita con Putin.