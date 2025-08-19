Arrestado un hombre de 48 años como presunto autor del incendio que afectó en julio a Colmenar Viejo

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 48 años y de origen marroquí como presunto autor de un incendio provocado que a finales de julio quemó unas 31 hectáreas de pasto en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en las inmediaciones de Colmenar Viejo.

El incendio, que llegó a provocar la situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA), se originó el pasado día 21 de julio en una zona de vegetación de este parque, próxima a la carretera M-618.

La Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid (UPROMA) se hizo cargo de la investigación de las causas del incendio, que afectó finalmente a unas 31 hectáreas de terreno. Uno de los perros que colaboraron en estas labores detectó la presencia de acelerantes en una zona donde comenzó el fuego, lo que apuntó a un origen claramente intencionado, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Tras realizar las comprobaciones necesarias de cara a la identificación de las personas responsables, se logró detener al presunto autor el día 9 de agosto. Se trata de un varón de 48 años al que se le imputa un delito de incendio forestal y que ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El incendio alcanzó la situación operativa 1 del INFOMA, obligó a movilizar un importante número de medios de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y provocó cortes de tráfico entre el kilómetro 9 y 11 de la M-618 en ambos sentidos.