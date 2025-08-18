Detienen en Ecuador a seis personas tras un ataque armado que dejó siete fallecidos

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- Seis personas fueron detenidas en Ecuador por su presunta participación en un ataque armado que se produjo la madrugada del domingo en un billar de la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, y en donde siete personas fueron asesinadas, según informó este lunes la Policía.

La coronel Beatriz Benavides, comandante de la zona, explicó que, tras la masacre, la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron varios allanamientos en tres sectores de Santo Domingo, lo que les permitió detener a seis personas presuntamente vinculadas con el hecho, identificadas como Elvis M., Francis S., Diana H., Joel M., Carlin E. y Jordan C.

La mujer tiene antecedentes penales por extorsión, precisó la oficial.

"Hemos encontrado como evidencia una subametralladora con ocho cartuchos, una pistola con cinco cartuchos, una balanza, bolsas con sustancias sujetas a fiscalización (drogas) y una motocicleta", detalló Benavides.

Las primeras investigaciones señalan que el ataque armado al billar estaría relacionado a una pelea territorial entre organizaciones delictivas que operan en la zona, aunque la Policía sigue recabando más indicios sobre este caso.

En agosto se han registrado varias masacres en el país andino, que entre enero y junio ya tuvo el semestre más violento desde que se tienen registros, con 4.619 homicidios según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 un "conflicto armado interno" contra estos grupos armados, a los que pasó a denominar como "terroristas". EFE