Caleb Williams y Tyson Bagent impulsan a Chicago Bears en la blanqueda sobre Buffalo Bills

Con pases de touchdown de Williams y Bagent, junto con el aporte clave del pateador Santos y la actuación del corredor Wheeler, el conjunto de Chicago dominó completamente a su rival en un partido preparatorio de la Liga Nacional de Fútbol Americano

Redacción Deportes, 17 ago (EFE).- Caleb Williams y Tyson Bagent impulsaron este domingo con un envío de anotación, cada uno, a los Chicago Bears en su blanqueada 38-0 sobre Buffalo Bills en partido de la semana 2 de la pretemporada de la NFL.

Williams, que arrancó el juego, tuvo una destacada presentación al completar 6 de 10 envíos para 107 yardas, además de su envío a las diagonales.

En su turno, Bagnet, quien será el respaldo de Caleb en la temporada, lució con 196 yardas y un pase de touchdown.

El pateador brasileño Cairo Santos destacó con una tarde perfecta, pues colaboró con ocho puntos en la victoria, acertó los cinco puntos extras que realizó e hizo bueno un gol de campo de 40 yardas.

Ian Wheeler, corredor de 23 años, también fue una pieza importante en la paliza gracias a sus 69 yardas y dos acarreos hasta las diagonales.

Más temprano New Orleans Saints y Jacksonville Jaguars empataron 17-17 en un emocionante partido.

Por los Jaguars, Trevor Lawrence se vio en buena forma en los controles. Conectó 8 de 10 envíos para 76 yardas y 1 touchdown.

En New Orleans, Spencer Rattler completó 18 de 24 pases para 199 yardas, una anotación y una intercepción.

Los Saints, que estuvieron abajo todo el partido, se acercaron en su última ofensiva 15-17 con un envío de 20 yardas de Spencer Rattler a las diagonales que atrapó Dante Pettis; alcanzaron 17-17 gracias a la conversión de dos puntos que Rattler consiguió con un acarreo.

New Orleans pudo llevarse la victoria luego de la intercepción de Jonas Sanker a nueve segundos del final, pero el esquinero en lugar de salir del terreno para dejar al menos un segundo para un intento de gol de campo, siguió corriendo y agotó el tiempo en el reloj.

La semana 2 de la pretemporada de la NFL concluirá este lunes con el duelo entre Washington Commanders y Cincinnati Bengals.

- Resultados de la semana 2 de la pretemporada de la NFL:

Viernes 15.08: Falcons 20-23 Titans y Seahawks 33-16 Chiefs.

Sábado 16.08: Lions 17-24 Miami, Colts 19-23 Packers, Vikings 12-20 Patriots, Eagles 13-22 Browns, Texans 20-3 Panthers, Raiders 19-22 49ers, Cowboys 13-31 Ravens, Rams 23-22 Chargers, Giants 31-12 Jets, Steelers 14-17 Buccaneers y Broncos 27-7 Cardinals.

Domingo 17.08: Saints 17-17 Jaguars y Bears 38-0 Bills.

Lunes 18.08: Commanders-Bengals. EFE

