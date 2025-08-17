Virginia Occidental envía a su guardia nacional al contingente desplegado por Trump en Washington D.C.

El gobernador republicano del estado de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha anunciado este sábado el envío a Washington D.C. de un contingente de cientos de integrantes de su guardia nacional para contribuir a la cuestionada operación contra el crimen ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital del país.

La movilización inicial de la Guardia Nacional contemplaba la activación de hasta 800 uniformados para patrullar las calles en una operación de seguridad para rebajar una criminalidad que, según las autoridades locales, dista de los alarmantes niveles registrados en años anteriores.

Ahora, el gobernador de un estado que Trump ganó por aplastamiento en las elecciones presidenciales de 2024 con casi un 70 por ciento de intención de voto, ha declarado su respaldo a la "iniciativa para restaurar la limpieza y la seguridad" a la capital.

La participación de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, incluirá "el suministro de equipo esencial para la misión, capacitación especializada y aproximadamente 300 a 400 efectivos cualificados".

"Virginia Occidental se enorgullece de apoyar al presidente Trump en su esfuerzo por restaurar el orgullo y la belleza de la capital de nuestra nación", ha declarado el gobernador Morrisey. "Los hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional representan lo mejor de nuestro estado, y esta misión refleja nuestro compromiso compartido con unos Estados Unidos fuertes y seguros", ha añadido.

El director del FBI, Kash Patel, ha informado de que el contingente ha efectuado unos 70 arrestos durante la noche del viernes al sábado, así como tres incautaciones de drogas y cuatro de armas de fuego.