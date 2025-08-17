Agencias

Anabel Pantoja y Belén Esteban protagonizan el reencuentro más inesperado del verano en Canarias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Anabel Pantoja acaba de regresar de su primer gran viaje en familia: un crucero por el Mediterráneo que ha disfrutado junto a David Rodríguez y su hija Alma, en una etapa llena de ilusión después de la tormenta. La influencer ha podido, por fin, saborear la tranquilidad y la felicidad tras unos meses especialmente duros, marcados por el susto que supuso el ingreso hospitalario de su pequeña nada más nacer.

De vuelta en Canarias y todavía disfrutando los recuerdos de las vacaciones, la sobrina de Isabel Pantoja ha recibido la sorprendente llegada de Belén Esteban y Miguel Marcos, quienes han aparecido en Arguineguín para alegrarles la estancia. "No me preguntéis cómo, pero acaban de aparecer a darnos una sorpresa", confesaba en Instagram, acompañando la fotografía de una imagen juntos, brindando y derrochando complicidad.

La visita exprés ha supuesto un auténtico soplo de aire fresco para la familia, que tras semanas de viajes y emociones, celebra ahora la tranquilidad en su hogar canario rodeados de buenos amigos. Agradecida y emocionada, la protagonista no ha dudado en compartir también detalles cotidianos de estos días, como su día a día con la pequeña de la casa, sus baños en la piscina o sus comidas con amigos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El incendio de Ourense entra en León por Gestoso y provoca otro nivel 2 y evacuaciones

El incendio de Ourense entra

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos en un nuevo bombardeo atribuido a los paramilitares en Darfur

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos

Francia denuncia la detención "infundada" en Malí de su ciudadano Yann Vezilier, acusado de desestabilizar el país

Francia denuncia la detención "infundada"

Crónica del RCD Mallorca - FC Barcelona, 0-3

Crónica del RCD Mallorca -

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

El servicio ferroviario entre Madrid