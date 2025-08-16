El ROCKWOOL Denmark roza los 104 km/h en un día de menos a más para los 'Gallos' en la SailGP

El equipo ROCKWOOL Denmark ha establecido en 103,93 kilómetros por hora el nuevo récord de velocidad en la SailGP, prestigioso circuito náutico en catamaranes, logrando esa cifra durante la tercera carrera de este sábado en el Gran Premio de Sassnitz (Alemania), octava cita del campeonato y donde la embarcación española ha ido de menos a más.

En el primer día de competición en Sassnitz no estuvo el equipo de Brasil, que en la víspera había partido literalmente el barco, y sí un navío francés llegado a última hora. El sábado empezó con penalización por saltarse la salida para un Spain SailGP Team que fue ambicioso en la carrera 1, pero al que le salió cruz por menos de un segundo.

Eso lastró a los 'Gallos', que ocuparon lugares rezagados la mayor parte de una primera carrera que dominó mucho rato Dylan Fletcher y su Emirates GBR. Pero en el desenlace de la primera manga, la Alemania de Erik Heil dio la sorpresa y ganó delante de su afición. Los 'Gallos', en la parte trasera, lucharon hasta llegar a meta en la novena posición.

España cambió luego las tornas mediante una gran salida, llegando en primera posición a la primera boya. En una pugna con los equipos de Gran Bretaña y de Francia, Diego Botín y compañía perdieron velocidad en la cuarta boya, cayendo a la cuarta posición en una maniobra difícil. Lo intentó todo España, pero acabó quinta esta segunda carrera del día.

El viento fue protagonista de toda la jornada sabatina, con una inestabilidad que marcó las regatas, siendo impredecible escoger bien cada maniobra. La tercera carrera del día resultó ser una copia de la segunda: buena salida de España, llegando en el grupo de cabeza.

Ahí, Dinamarca llegó a los 103,93 km/h firmando su récord, superando el anterior de Francia que estaba en 99 km/h. Esta tercera carrera fue de órdago, llegando varios F50 a la vez a los 100 km/h. En Sassnitz se utilizó por primera vez esta temporada el ala de 18 metros, siendo por tanto la primera vez que se usaba dicha ala con los T-foils.

Los 'Gallos', tras las tres primeras boyas, se pusieron líderes en un acierto estratégico y se enzarzaron en una batalla con Australia y Dinamarca para llegar a la última boya en la lucha por el primer puesto. Separados por escasos 10 metros, Tom Slingsby brilló y ganó la carrera, dejando a los españoles terceros y apretando la clasificación general.

La cuarta y última carrera debía decantar opciones de cara al domingo y los 'Gallos' arrancaron de forma irregular para situarse en medio de la flota. Además, todo quedó marcado por un choque entre Estados Unidos y el Emirates GBR, siendo sancionados los norteamericanos con 12 puntos.

Entre el alboroto por esa colisión, los 'Gallos' fueron pacientes y disciplinados hasta ser recuperar posiciones poco a poco, acabando esta última cuarta regata en quinta posición. El equipo australiano Bonds Flying Roos, encabezado por Tom Slingsby, va ahora líder con 32 puntos.