Trump dice que EEUU tiene que lograr las respuestas correctas de Irán para terminar guerra

Washington, 20 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que en la negociaciones con Irán está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que empezó el pasado 28 de febrero.

"Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%", aseguró el mandatario en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington de Connecticut.

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El presidente señaló, volviendo a los motivos de la intervención de Estados Unidos en Irán, que no tuvo opción "porque iban a tener un arma nuclear, pero eso iba a terminar pronto, de una forma u otra".

Y sobre las críticas que recibe dentro del país por las consecuencias negativas para el bolsillo de los estadounidenses aclaró que el precio del petróleo "va a caer en picado".

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"Tenemos 1.600 barcos en el Estrecho que están cargados de petróleo y que van a salir muy pronto", añadió.

Preguntado por su conversación que mantuvo el pasado domingo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre una posible reanudación de los ataques, Trump aseguró que el mandatario israelí "hará todo" lo que el republicano le pida.

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"El hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal", explicó.

Este martes, Trump dio un nuevo ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo para el fin definitivo del conflicto, en medio de un frágil alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril para facilitar el avance de unas negociaciones que permanecen estancadas. EFE

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