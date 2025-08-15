Agencias

Quién integra la delegación rusa que viaja a la cumbre entre Putin y Trump en Alaska

Serguéi Lavrov, Antón Siluánov, Andréi Belousov, Kiril Dmítriev y Yuri Ushakov acompañarán a Vladímir Putin en las negociaciones con Donald Trump, según informó el Kremlin, destacando experiencia y vínculos previos con Estados Unidos y Occidente

Moscú, 15 ago (EFE).- En la cumbre de Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, estará acompañado por una delegación de cinco altos cargos, según anunció el Kremlin.

La delegación rusa la integran tres ministros y dos asesores del jefe del Kremlin:

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov (1950), al frente de la cartera diplomática desde 2004 y ha tratado con todos los conflictos internacionales en los que se ha visto envuelta la presidencia del presidente ruso, Vladímir Putin.

El ministro de Finanzas, Antón Siluánov (1963), lleva al frente del ministerio desde 2011, cuando sustituyó a un funcionario cercano a Putin desde sus años en San Petersburgo, Alexéi Kudrin.

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov (1959), sustituyó a Serguéi Shoigú en 2024, lo que dio pistoletazo a toda una ola de detenciones de militares de alto rango por casos de corrupción, en su mayoría, de antes del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

El director el Fondo Ruso de Inversión Directa y más conocido por ser uno de los principales negociadores con Estados Unidos, Kiril Dmítriev (1975), exbanquero de Goldman Sachs, vinculado a la trama de la injerencia rusa en las elecciones de EE.UU. de 2016 por la Justicia estadounidense, y marido de una compañera de clase y amiga de la hija menor de Putin, Katerina Tíjonova.

El asesor residencial Yuri Ushakov (1947), ocupa el puesto desde 2012, fue durante casi diez años embajador en Estados Unidos y quien, a dos semanas antes del inicio de la guerra de Ucrania, calificó de información falsa las alertas de Estados Unidos de la inminente invasión rusa.EFE

