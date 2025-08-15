La artista Tini vuelve a la televisión con la nueva serie mexicana de suspenso ‘Quebranto’

David Álvarez

Ciudad de México, ago 14 (EFE).- La argentina Martina Stoesse, o como es conocida mundialmente, Tini, llega a la capital de México para presentar su nueva serie dramática ‘Quebranto’, un thriller con el que vuelve a la actuación diez años después de su personaje Violetta en la serie infantil de Disney con el mismo nombre.

“Vengo bastante a México por trabajo, siempre me encanta la energía de la gente, no hay grises y son recontra apasionados (...) Ha sido muy lindo poder filmar en Argentina y en algunos lugares de México. Ojalá la vida me dé la oportunidad de poder volver a trabajar en México”, respondió la también cantante a EFE.

A pesar de no recordar algunos de esos lugares de rodaje y tener que pedir ayuda a sus compañeros de reparto, Tini destacó los escenarios de la histórica plaza de Tlatelolco o incluso el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde rodaron algunos exteriores.

La nueva serie en la que también la argentina volverá a la 'Casa del ratón', aunque esta vez a través de su plataforma de streaming Disney Plus, es un thriller dramático en el que Miranda (Tini) es una joven mexicana adoptada por una familia argentina que al cabo de unos años vuelve a casa para descubrir sus orígenes.

A través de ‘Quebranto,’ la artista sigue la línea más adulta de su carrera musical en la que ha colaborado entre otras con María Becerra en el tema ‘Miénteme’ (2023) o con Belinda y Lola Índigo en ‘La niña de la escuela’ (2021), todas jóvenes exponentes de la industria musical.

“(‘Quebranto’) fue un desafío, lo último fue Violetta, fue hace mucho tiempo. Me he dedicado mucho a la música. Estaba teniendo un momento en lo personal en el que necesitaba espacio, otro aire. Tenía ganas de volver a actuar, pero se necesita mucho tiempo (...) y llegó en un momento indicado en el que me volví a enamorar de la actuación”, expresó.

La cantante de 28 años tuvo que enfrentarse por primera vez a escenas de sexo o coreografías de acción, una experiencia “nueva” desde la preparación junto al director mexicano Bernardo de la Rosa.

“No había vivido algo así desde mis 14 años. Hay escenas duras en las que por ejemplo se trata la salud mental. Después de filmar necesitaba llorar cinco minutos y volver, que a veces resulta difícil, pero la producción siempre estuvo pendiente. Fue una experiencia muy linda”, desarrolló.

Oportunidad para otros 'actores Disney'

Entre el reparto, Tini no es la única intérprete que ha trabajado en otras ocasiones para Disney o cadenas dedicadas a los más pequeños de la casa, el chileno Jorge López o el mexicano Martín Barba también comenzaron en series infantiles como ‘Yo soy Franky’ (2015) o ‘Soy Luna’ (2016-2018).

“Por primera vez me toca un personaje cercano a mi edad. Eso significa que los conflictos y las dinámicas son más profundas. Sí creo que será un antes y después en mi carrera, lo que no quiere decir que lo otro sea menos importante. He aprendido muchísimo de cada cultura que me ha tocado evidenciar, pero es muy poderoso estar en la piel de alguien más grande”, evidenció López.

Para Barba, de 35 años, este proyecto “demuestra que ya creció” y coincidió con su compañero de reparto en que a aquellos que trabajaron en rodajes más juveniles “les cuesta dar el paso”.

‘Quebranto’ se estrena el próximo 15 de agosto de manera internacional por streaming en lo que es la vuelta de Tini a la actuación. EFE

