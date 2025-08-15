Israel mata a nueve gazatíes esta madrugada en el sur y el centro de la Franja

Gaza/Jerusalén, 15 ago (EFE).- Al menos nueve gazatíes murieron en ataques israelíes esta madrugada, la mayoría en el sur de la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas locales, mientras el Ejército israelí dijo haber intensificado desde el jueves sus operaciones en la zona.

Siete de las víctimas murieron cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis, según el Complejo Médico Nasser, lo que eleva a al menos 61.776 el número de muertos por bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista Hamás.

En un comunicado este viernes, el Ejército israelí indicó que desde el día anterior lleva a cabo una ofensiva reforzada en Jan Yunis contra "infraestructuras utilizadas por organizaciones terroristas" y que las operaciones continúan este viernes.

Dos muertes más fueron confirmadas en el hospital Al Awda, de personas que fallecieron por disparos del Ejército israelí en un punto de distribución de ayuda humanitaria en Netzarim, en el centro de la Franja.

El Ejército israelí reconoció en varias ocasiones efectuar disparos "de advertencia" contra grupos de palestinos que se acercan a estos puntos de distribución.

Según las autoridades sanitarias gazatíes, al menos 1.881 personas han perdido la vida mientras buscaban asistencia humanitaria, escasa en la Franja.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó el pasado miércoles de que la hambruna en Gaza está en su "peor nivel" desde el comienzo de la guerra y que la ayuda que entra en el territorio es insuficiente para cubrir las necesidades.EFE