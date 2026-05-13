El sector de la auditoría supera por primera vez los mil millones y marca récord histórico de facturación

El sector de la auditoría de cuentas en España rebasó en 2025 por primera vez la barrera de los mil millones de euros de facturación y alcanzó su máximo histórico, con un volumen de negocio de 1.053,6 millones, un 27,5% más que en 2022, según el informe "Situación de la auditoría de cuentas en España 2025" elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

El estudio refleja también un incremento de la actividad, con 75.676 trabajos e informes de auditoría emitidos en 2025, lo que supone un aumento del 10,4% desde 2022 y evidencia la creciente demanda de información financiera fiable y verificada por parte de las empresas.

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El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Víctor Alió, subraya que la auditoría ha demostrado una "enorme capacidad de adaptación, resiliencia y fortaleza" y que el sector "no solo ha recuperado su crecimiento, sino que ha alcanzado cifras récord de actividad, empleo y facturación en un contexto económico especialmente complejo".

El sector mantiene más de 19.500 profesionales especializados al servicio de auditores y sociedades de auditoría, consolidando su papel como generador de empleo cualificado y reforzando una estructura profesional con creciente peso tecnológico y multidisciplinar, destaca el ICJCE.

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La facturación de las sociedades de auditoría volvió a crecer en 2025 un 7,8%, superando los 1.027 millones de euros, con aumentos del ingreso medio tanto en trabajos para entidades de interés público como para el resto de empresas, lo que, según Alió, demuestra que compañías, inversores, entidades financieras y mercados valoran cada vez más la transparencia y la confianza que aporta la auditoría.

El informe del ICAC destaca asimismo el avance de la presencia femenina, con 16.213 trabajos firmados por mujeres en 2025, un 21% más que en 2023, y 5.747 auditoras inscritas en el ROAC, así como el reto del relevo generacional, dado que el 69,4% de los auditores ejercientes tiene más de 50 años y solo el 5,9% es menor de 40.

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Alió apunta que la profesión vive una transformación profunda ligada a la sostenibilidad, la digitalización y la inteligencia artificial (IA), y augura que los auditores desempeñarán un papel cada vez más relevante como garantes de la información financiera y de la información corporativa relacionada con sostenibilidad, riesgos y gobierno corporativo.