Ecuador se suma a EEUU y declara grupo terrorista al Cártel de los Soles, al que vinculan con Nicolás Maduro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado este jueves como organización terrorista al Cártel de los Soles, siguiendo la medida similar adoptada a finales de julio por Estados Unidos, quien asegura que el grupo está vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Presidencia ecuatoriana ha anunciado y justificado la decisión en un decreto en el que ha señalado que el Cártel de los Soles constituye "una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridaddel Estado".

En el escrito, se ordena al Centro Nacional de Intelencia que "analice la incidencia" de esta organización "en los grupos armados organizados" con presencia en el país latinoamericano y se autoriza al organismo a "coordinar y articular las relaciones con la Inteligencia de otros Estados" para reforzar la lucha contra los miembros de estas bandas criminales.

Hace una semana, las autoridades estadounidenses elevaron a más de 40 millones de euros la recompensa a cambio de información que facilite la detención de Maduro, a quien acusan de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo a través de grupos como el Tren de Aragua y de liderar precismente el Cártel de los Soles, que Washington incluyó el pasado 25 de julio en su lista de organizaciones terroristas.