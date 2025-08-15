Agencias

Bibiane Schulze recibe el alta médica once meses después de su grave lesión de rodilla

Tras superar una larga recuperación y meses fuera de las canchas, la defensa internacional alemana queda lista para reincorporarse al plantel bilbaíno, justo antes de la crucial semifinal de la Euskal Herria Kopa ante Eibar

Por Newsroom Infobae

Bilbao (España), 15 ago (EFE).- La jugadora del Athletic Club Bibiane Schulze ha recibido el alta médica once meses después de la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre del pasado año, según confirmó este viernes la entidad rojiblanca.

La central internacional por Alemania se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el 21 de septiembre durante un entrenamiento y un mes más tarde pasó por el quirófano para solucionar la lesión.

Una vez culminado el proceso de recuperación, Schulze se encuentra "a disposición" del técnico, Javi Lerga, "desde este fin de semana" en el que el Athletic afronta la semifinal de la Euskal Herria Kopa frente al Eibar, mañana sábado en Amurrio (17.00 GMT). EFE

