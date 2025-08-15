Alavés y Levante se estrenan con incógnitas

Vitoria/Valencia (España), 15 ago (EFE).- El Deportivo Alavés y el Levante se estrenan este sábado en LaLiga española 2025/26 con un duelo en Mendizorroza cargado de incógnitas que se ha retrasado por las altas temperaturas previstas.

Los vitorianos han tenido una pre temporada irregular con más cambios de los esperados en una plantilla que sigue tomando forma y que falta por apuntalar con alguna incorporación.

Aunque el técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet tiene perfilado su ‘once’, la duda está en los jugadores que formarán la defensa de un Alavés que tiene la duda de Hugo Novoa por molestias en el tobillo.

Con Antonio Sivera, Facundo Garcés, Antonio Blanco y Mariano Díaz como fijos en cada línea, el técnico argentino completará su equipo después de una pretemporada cargada de pruebas y movimientos tácticos que recuerdan a la temporada pasada. Carles Aleñá, Carlos Vicente, Pablo Ibáñez y Jon Guridi apuntan a la medular.

En defensa, según las pruebas de los últimos duelos, Víctor Parada o Moussa Diarra acompañarán a Facundo Garcés, mientras los laterales serán par Nahuel Tenaglia y Jonny Otto.

El periodo vacacional marcará la asistencia al estadio vitoriano que está campaña debe ser el fortín de un Alavés que volverá a pelear por una cara permanencia en una lucha en la que, sobre el papel, también estará el Levante.

El Levante, por su parte, regresa a Primera tras su descenso de 2022 y lo hace tras haber logrado de la mano de Julián Calero un brillante ascenso como campeón de la Liga Hypermotion. Además del éxito deportivo, subir supuso para el club valenciano un balón de oxígeno en una situación económica muy complicada.

El equipo valenciano ha aprovechado su condición de conjunto de Primera para lograr las cesiones de los defensas Matturro, Matías Moreno y Manu Sánchez y también la del delantero Koyalipou. Con un coste no muy elevado incorporó traspasados a los centrocampistas Arriaga y Olasagasti y llegaron libres tras acabar sus contratos los laterales diestros Koljan y Víctor García.

Pese a que las inscripciones se han realizado con cuentagotas, el técnico Julián Calero se mostró convencido de que los dieciocho jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles estarán apuntados para que pueda disponer de ellos.

El gran condicionante serán los problemas para sus planes serán los problemas físicos, pese a que a última hora ha podido recuperar a Carlos Álvarez, que arrastra una pubalgia desde el inicio de la pretemporada y a Moreno, aunque no está claro si tienen fondo para el once.

En cambio, no podrá contar seguro con el portero Alfonso Pastor, con un problema en un dedo, y con Koyalipou, por un esguince, y en principio puede que tampoco con Olasagasti, Matturro y Arriaga por problemas musculares.

Desde el primer encuentro de pretemporada, el entrenador, a diferencia de lo que hizo la pasada campaña en la mayoría de partidos, ha apostado por una defensa con tres centrales y dos carrileros, una poblada última línea con la que aspira a neutralizar la calidad de sus rivales pero sin perder el estilo de juego que tuvo el año pasado, un complicado objetivo.

Calero ha insistido en que no será el único sistema que manejen esta campaña pero parece probable que le dé continuidad en este inicio liguero.

Los dos equipos solo se han medido en cinco ocasiones en Mendizorroza en Primera División y nunca ha ganado el Levante. El resultado global es de cuatro triunfos para el Alavés y un empate.

La última vez que se enfrentaron las dos escuadras fue en la pelea por el ascenso a Primera División que se resolvió en la prórroga con un penalti convertido por Asier Villalibre en el minuto 129 que le dio el ascenso al equipo vasco en la ciudad levantina.

- Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Tenaglia, Diarra o Parada, Garcés, Otto; Blanco, Ibáñez; Vicente, Aleñá, Guridi; y Mariano.

Levante: Campos, Dela, Elgezabal, Brugué, Romero, Pablo Martínez, Manu Sánchez, Cabello, Morales, Rey y Toljan.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité Riojano).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 19:00 GMT

El dato: El Levante no ha ganado nunca en Vitoria en Primera División.

Las Frases:

Sivera: Estamos convencidos de que podemos hacer un buen arranque de liga.

Calero: No quiero que pongamos cara de perdedores, pobrecitos ni simpáticos, sino de competidores.

Bajas: Hugo Novoa (Alavés), Pastor, Koyalipou, Arriaga, Olasagasti (Levante)

Dudas: Hugo Novoa. EFE

