El Gobierno dice que actuará si a alguna CCAA "se le va de las manos" un incendio y se ofrece a explicar sus recursos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha asegurado este jueves que el Gobierno actuará si a alguna comunidad autónoma "se le va de las manos" el control de los incendios, a la vez que ha dicho que el Ejecutivo está "encantado" de explicar que "se han reforzado los medios".

Así ha reaccionado López en declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de TVE, recogidas por Europa Press, después de que el PP haya solicitado la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Congreso para que explique cuáles son los medios para la lucha contra los incendios ante la falta de Presupuestos Generales del Estado.

"Yo estoy absolutamente convencido de que si este Gobierno ve que en alguna comunidad autónoma se le va de las manos, este Gobierno va a actuar, este gobierno no va a dejar desprotegido a nadie", ha garantizado López.

Dicho eso, ha señalado que el Gobierno "siempre está y siempre da explicaciones". "Y además tiene mucho que explicar porque se han reforzado los medios, porque se ha estado a disposición de las comunidades, porque se ha estado poniendo los medios en todas ellas.

"Y, por lo tanto, encantado, seguro, el Gobierno de explicar donde haya que explicar y cuando haya que explicar", ha trasladado López, que ha reprochado que el PP "está perfectamente desnortado" porque "quiere hacer oposición con todo a todas horas y muchas veces no se da cuenta que se acaba criticando a sí mismo".

El ministro ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se pone a criticar que la gente no está, que la gente está de vacaciones, y son sus varones los que están todos de vacaciones y no están".

"Lo que no se puede es criticar a un Gobierno que ha invertido mucho más, que sí cree en los servidores públicos, que ha apostado por reforzar los medios para la extinción y que trabaja en perfecta coordinación con todas las comunidades autónomas", ha defendido.