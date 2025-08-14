Agencias

El Elche ficha a Fede Redondo del Inter Miami hasta 2030

El jugador argentino Fede Redondo, de 22 años, jugará en el Elche CF las próximas temporadas tras firmar un contrato hasta junio de 2030 una vez que el club alicantino ha llegado a un acuerdo con el Inter Miami, anterior club del jugador.

"El Elche Club de Fútbol y el Inter Miami han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Federico Redondo, que se convierte en nuevo jugador franjiverde y firma un contrato hasta junio de 2030", anunció el club ilicitano en un comunicado.

Federico Redondo Solari, nacido en Madrid en 2003 pero internacional Sub-23 con Argentina, es un centrocampista argentino que comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors, club en el que debutó en 2022 y donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos emergentes del fútbol sudamericano.

Hijo del exfutbolista argentino Fernando Redondo, en 2024 fichó por el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense, sumando experiencia internacional y equipo con el que disputó la última Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El Elche destaca de su nuevo fichaje su "inteligencia táctica, precisión en el pase, clase y capacidad para dar equilibrio al equipo". "Es un pivote de gran visión de juego, combina criterio en la distribución con una notable capacidad de recuperación", valoró la entidad.

