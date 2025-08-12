Agencias

Los desalojados por el incendio de Tres Cantos comienzan a regresar a sus viviendas

Las 180 personas que han sido desalojadas de sus viviendas por el incendio forestal originado la tarde de este lunes en Tres Cantos han comenzado a regresar a sus viviendas a última hora de la mañana de este martes, según ha informado la Guardia Civil.

En concreto, el fuego se originó en la zona este de Nuevo Tres Cantos, y se propagó rápidamente debido a rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora. El incendio obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ante la proximidad del fuego a las viviendas, así como movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Como medida preventiva ante la cercanía del fuego a las viviendas, fueron desalojadas las urbanizaciones Viñuelas y Fuente del Fresno, así como a desplegar dispositivos de acceso a Ciudadelcampo. Unas 180 personas en total tuvieron que abandonar sus casas.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha habilitado el Centro Deportivo Enrique Más para alojar a los vecinos, que a última hora de la mañana han comenzado a regresar a sus viviendas.

El incendio, que se encuentra perimetrado y en situación operativa de nivel 2, ha quemado en su mayoría pasto y matorral y parte de arbolado. Se trata de una superficie perimetrada de un millar de hectáreas, según las valoraciones iniciales. Además, se han visto afectadas 4 viviendas en la urbanización Soto de Viñuelas.

