La UME acumula casi un millar de militares desplegados en los incendios que sufre España

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene actualmente cerca de un millar de militares desplegados en los diferentes puntos del país con incendios activos, según ha trasladado la propia unidad militar en una publicación en la cuenta de 'X', recogida por Europa Press, donde ha explicado que los efectivos están colaborando en siete incendios: Tres Cantos (Comunidad de Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Yeres (León), Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Orense).

El cabo Antonio Diosdado de la UME ha añadido, en declaraciones a Europa Press, que a media mañana de este martes hay 920 efectivos de la unidad militar repartidos en estos incendios. En concreto, en el fuego de Tres Cantos hay una sección de la unidad militar desplegada --36 efectivos--, al igual que en Charandrexa de Queixa (Orense). Al margen de ello, hay dos secciones en Yeres (León), hay "dos secciones y media" en Navalmorejo (Toledo); tres secciones en Paradiña (León) --"alrededor de 100 militares--; y tres secciones también en Gallegos del Río (Zamora).

"Yo soy del segundo batallón de Sevilla y acabamos de llegar a Zamora para ayudar en estos dos incendios, en el de Navalmoralejo y en el de Gallegos del Río. Entonces, estos dos, Gallegos del Río y Navalmoralejo, siguen activos y ahora mismo durante la mañana se estaban haciendo los relevos entre distintas unidades", ha explicado.

Esta unidad, dependiente del ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, esta formada por las Fuerzas Armadas con el objetivo de intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofe u otras necesidades públicas en todo el territorio nacional. En total, la UME tiene cinco batallones repartidos por toda la geografía española que acumulan 3.500 efectivos.

"Con lo cual, hay todavía gente para intervenir, y aparte estamos haciendo relevos, es decir, nosotros hemos llegado aquí para hacerle el relevo al batallón de León y estaría preparado ese batallón para intervenir en cualquier otro sitio, y nosotros igual. Eso siempre se planea de tal forma que tengamos gente en permanente, por si saltara otra cosa, pues, tuviéramos que acudir", ha detallado el cabo.

Precisamente, este mismo martes, el ministerio del Interior, ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas por los incendios.