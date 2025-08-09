El Barça arranca con el Gamper una temporada ilusionante e intensa en la portería

El FC Barcelona disputa este domingo el Trofeu Joan Gamper, ante el Como italiano a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff, en un torneo veraniego 'culer' que servirá además para presentar ante la afición a la plantilla, con los fichajes de Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji como novedad, y con la calma de última hora en el caso de Marc-André Ter Stegen, después de que el portero alemán accediese a que el club mandase su informe médico a LaLiga.

Tras la gira asiática por Japón y Corea del Sur, con victorias en los tres partidos ante el Vissel Kobe (1-3), el Seoul (3-7) y el Daegu (0-5), el Barça cierra su pretemporada con este Trofeu Joan Gamper que, por no avanzar lo suficiente las obras en el que será el nuevo Spotify Camp Nou, debe jugarse en el Estadi Johan Cruyff, que estará lleno al contar únicamente con unas 6.000 localidades.

En lo deportivo, lo más emotivo será medirse a un Como 1907 que es un histórico en Italia que quiere vivir sus mejores momentos de la mano de Cesc Fàbregas, su entrenador, de Sergi Roberto y de Álex Valle, entre sus jugadores. Todos ellos con pasado en el FC Barcelona y que vivirán una jornada especial, buscando también llegar lo mejor posible al arranque en la Serie A.

El Barça también debe subir en intensidad porque el siguiente partido ya será oficial, ante el RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix en la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26. En ese duelo podría estar Robert Lewandowski, que no obstante es baja segura para este Trofeu Joan Gamper debido a unas molestias en el muslo surgidas al regreso de la gira. Y es duda Dani Olmo, que entrenó el viernes al margen.

Sí jugarán, salvo sorpresa, los fichajes de Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, este último pese a tener ficha del filial ya que se espera que siga en dinámica del primer equipo. Los tres han hecho una buena gira y parece que, sobre todo Joan Garcia, será clave en los esquemas de Hansi Flick.

Precisamente, el técnico alemán tendrá su gran problema (bendito problema, para algunos) en la portería. Porque a Joan Garcia le han fichado, pagando la cláusula al rival RCD Espanyol, para que sea titular. Se ha renovado a Wojciech Szczesny, que aparcó su jubilación para ayudar al club en el tramo final de la pasada temporada por lesión de Marc-André Ter Stegen. Por su parte, el 'descarte' es Iñaki Peña pero, ahora mismo, es el único portero inscrito en LaLiga EA Sports.

Ter Stegen, tras volver a operarse de la espalda este verano superada la lesión previa de rodilla que no le dejó jugar buena parte de la pasada campaña y que trajo al polaco al equipo, se ha mostrado estas últimas semanas en rebeldía. No puede jugar, pero su rifirrafe con el club --en parte público, con cruce de comunicados-- por la duración de su baja, que afecta al 'fair play' del club e inscripción de Garcia y Rashford, le hizo perder momentáneamente la capitanía.

Sin embargo, a última hora del viernes, el guardameta accedió a firmar la autorización para que el club pase el informe de su lesión a LaLiga, lo que ha provocado que se cierre su expediente sancionador y recupere el brazalete de capitán. Ahora, su presencia o no en este Gamper es donde está puesto el foco mediático. No debería hablar, pero si aparece se someterá al juicio de la afición.

Una afición que confía en pasarlo bien en la 'Festa del Gamper Estrella Damm', nombre comercial que le da el club a su trofeo veraniego y que marca el punto de partida de una nueva temporada ilusionante, tras el histórico primer triplete nacional (Liga, Copa y Supercopa) del año pasado.

Este año, el debut de los hombres de Flick ante su público será en el Estadi Johan Cruyff frente al Como 1907 (21.00) en una jornada que empezará a partir de las 19.00 horas, e incluirá la presentación del equipo ante la afición a partir de las 20:05 horas además de actuaciones musicales --con Doctor Prats, Lildami o DJ MON, entre otros--.

Varios artistas serán los encargados de amenizar el ambiente durante la previa del partido, con varias Fan Cams, lluvia de camisetas y otras dinámicas habituales en el videomarcador interactuando con los aficionados y aficionadas en las gradas.

A las 20.05 horas llegará el momento de la presentación del primer equipo ante la afición y la actividad continuará con alicientes para el público, entre los que destaca la actuación de Doctor Prats durante el descanso del partido. La 'Festa del Gamper Estrella Damm' se cerrará con la entrega de premios una vez finalizado el encuentro.