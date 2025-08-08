Stanis Idumbo se une a la lista de lesionados de pretemporada del Sevilla

Sevilla (España), 8 ago (EFE).- El extremo belga Stanis Idumbo se ha unido a la larga lista de lesionados del Sevilla en la presente pretemporada, por lo que este viernes no pudo ejercitarse junto sus compañeros a las órdenes del técnico argentino Matías Almeyda en la ciudad deportiva del club andaluz.

El internacional sub-21 padece "una lesión miofascial leve en aductores del muslo izquierdo, quedando pendiente de evolución", según el parte médico facilitado este viernes por el club, que ya el pasado miércoles anunció que el defensa canterano Ramón Martínez, habitual para Almeyda en esta pretemporada, "sufre una lesión miotendinosa en isquiotibiales del muslo izquierdo".

En la lista de bajas por mermas físicas se mantienen el extremo nigeriano Chidera Ejuke, que padece una lesión miofascial en el aductor largo del muslo derecho; y el central francés Loïc Badé, que tiene una dolencia en el sóleo de la pierna izquierda.

Estos se unieron a dos que llevan semanas de recuperación de sus lesiones, casos del central francés Tanguy Nianzou y el centrocampista Joan Jordán.

El entrenador sevillista dirigió este viernes la penúltima sesión de trabajo antes de desplazarse el sábado a Toulouse, donde afrontará el domingo el último encuentro amistoso de la pretemporada (19.00 horas) ante el equipo de esa ciudad francesa, de Primera división, preludio del debut en LaLiga, que será al domingo siguiente en el estadio San Mamés ante el Athletic Club. EFE