Comer huevos al menos cinco días a la semana se asocia a menor riesgo de padecer Alzheimer, según un estudio

El consumo de huevos se asocia con un menor riesgo de ser diagnosticado de Alzheimer en personas de 65 años o más, según investigadores de Universidad de Loma Linda (Estados Unidos), que ha comprobado que tomar un huevo al día durante al menos cinco días a la semana reduce el riesgo de padecer la enfermedad hasta en un 27%.

"En comparación con no comerlos nunca, tomar al menos cinco huevos por semana puede disminuir el riesgo de Alzheimer", asegura Joan Sabaté, profesoro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda e investigadora principal del estudio.

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Incluso un consumo menos frecuente de huevos redujo significativamente el riesgo de padecer Alzheimer. Los investigadores descubrieron que comer huevos de 1 a 3 veces al mes conllevaba una disminución del riesgo del 17%, mientras que comerlos de 2 a 4 veces por semana la reducía en un 20%, apunta Sabaté.

Los investigadores afirmaron que emprendieron el estudio, publicado en el 'Journal of Nutrition', debido a una importante laguna de conocimiento sobre la relación entre los factores dietéticos modificables y el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

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Se sabe que los huevos son una fuente de nutrientes clave que favorecen la salud cerebral, apunta Sabaté. Proporcionan colina, precursora de la acetilcolina y la fosfatidilcolina, ambas fundamentales para la memoria y la función sináptica, según el estudio. Además, contienen luteína y zeaxantina, carotenoides que se acumulan en el tejido cerebral y se asocian con un mejor rendimiento cognitivo y una reducción del estrés oxidativo. También contienen ácidos grasos omega-3 esenciales, y las yemas son particularmente ricas en fosfolípidos, que constituyen casi el 30% del total de lípidos del huevo y son fundamentales para la función de los receptores de neurotransmisores.

Los investigadores afirman haber estudiado el consumo de huevos de formas visibles --revueltos, fritos, hervidos, etc-- y de formas ocultas, como los huevos incluidos en productos horneados y alimentos envasados.

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Los casos de enfermedad de Alzheimer en la cohorte del Estudio de Salud Adventista 2 fueron diagnosticados por médicos, según los registros de Medicare, entre una población de estudio de 40.000 sujetos y el período de seguimiento promedio fue de 15,3 años.

"Las investigaciones respaldan el consumo de huevos como parte de una dieta saludable --afirma Jisoo Oh, doctora en Salud Pública y máster en Salud Pública, profesora asociada de epidemiología en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda y autora principal del estudio--. Los adventistas del séptimo día llevan una dieta más saludable que la población general, y queremos que la gente se centre en la salud integral, además de tener en cuenta los beneficios de los huevos".

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