Guterres alerta de que la decisión de Israel de tomar la ciudad de Gaza pondrá "aún más en peligro" a civiles

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado este viernes de que la decisión de Israel de expandir la ofensiva en la Franja y tomar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles en el enclave palestino, incluidos los rehenes.

"(Guterres) está profundamente alarmado por la decisión del Gobierno israelí sobre 'tomar el control de la ciudad de Gaza'. (...) Podría agravar las ya catastróficas consecuencias de millones de palestinos", ha declarado su portavoz adjunta, Stephanie Tremblay, en un comunicado.

El jefe de Naciones Unidas, que ha recordado que los palestinos en Gaza "siguen padeciendo una catástrofe humanitaria de proporciones terroríficas", ha advertido de que esta nueva escalada "provocará un nuevo desplazamiento forzado, muertes y destrucción masiva, suponiendo un sufrimiento inimaginable a la población palestina".

En este sentido, ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria, mientras que ha instado a las autoridades israelíes a cumplir con sus obligaciones en el marco del Derecho Humanitario Internacional.

Así, ha recordado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que el Estado de Israel tiene la obligación de "poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados --que abarca Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este-- lo antes posible".

"No habrá una solución sostenible a este conflicto sin el fin de la ocupación ilegal y una solución viable de dos Estados. Gaza es y debe seguir siendo parte integral de un Estado palestino", ha zanjado.