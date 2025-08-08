Agencias

El presidente del Senado brasileño se niega a someter a votación la destitución del juez De Moraes

El presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, se ha negado este jueves a dar curso a la propuesta de destitución del juez del Tribunal Supremo Alexandre De Moraes, presentada por la mayoría opositora de la cámara, tras bloquearla durante dos días en protesta por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, una medida decretada por incumplir medidas cautelares impuestas en el marco de la trama para para entorpecer desde Estados Unidos la causa judicial en su contra por golpe de Estado.

Tras un paro que ha afectado asimismo al Congreso del país sudamericano, Alcolumbre ha retomado sus funciones negándose a incluir en el orden del día la destitución del magistrado y a negociar la votación de cualquier otro proyecto de la oposición antes de que se pusiera fin a la obstrucción, según ha recogido la agencia brasil.

Con todo, antes del inicio de la sesión, los opositores han afirmado que seguirán actuando "activamente" por la amnistía a los involucrados en el golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y por el fin del aforamiento de De Moraes. Pese a ello, han dado "un voto de confianza al presidente Davi, tomando su palabra de que estos asuntos serán discutidos", ha declarado el senador Magno Malta, según ha recogido el servicio de noticias de la propia cámara alta.

El sector bolsonarista ha presentado como una victoria la recogida de 41 firmas --que representa la mayoría absoluta de los miembros del Senado-- para respaldar una solicitud de destitución contra Moraes. Sin embargo, la cifra no pasa de simbólica, pues no existe ninguna previsión legal que obligue al presidente del Senado a iniciar el trámite, como, efectivamente, no ha hecho.

En cualquier caso, está previsto que Alcolumbre se reúna con dirigentes bolsonaristas la próxima semana, a fin de negociar proyectos del interés de este sector.

