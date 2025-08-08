El italiano Danilo Petrucci será piloto oficial BMW en 2026

Redacción deportes, 8 ago (EFE).- El piloto italiano Danilo Petrucci 'Petrux', de 34 años, será piloto oficial de la escudería alemana BMW, en sustitución del turco Toprak Razgatlioglu, en la temporada 2026, según informó este viernes el equipo alemán.

Petrucci competirá el próximo año con la nueva BMW M 1000 RR del equipo oficial 'ROKiT BMW Motorrad WorldSBK', en sustitución de Razgatlioglu, campeón del mundo, quien subirá al mundial de MotoGP de la mano del equipo oficial de Yamaha.

'Petrux' es uno de los pilotos más experimentados, pues ya corrió en el mundial de MotoGP desde 2012 hasta 2021, con apariciones temporales posteriormente, además de disputar el campeonato estadounidense MotoAmerica y el Rally Dakar, donde logró una victoria de etapa.

Desde 2023 Petrucci es piloto de Superbike, categoría en la que ha disputado 93 carreras con el equipo privado Barni Spark Racing y ha subido al podio en más de 20 ocasiones, incluyendo tres victorias.

En 2025 ha subido al podio en siete ocasiones y ocupa el tercer puesto en la general provisional del campeonato, por detrás de Razgatlioglu, que lidera la clasificación, y del italiano Nicolò Bulega, segundo.

"Estoy muy contento del acuerdo con BMW Motorrad Motorsport para el Mundial de Superbikes y orgulloso de pilotar la moto que actualmente ostenta el número uno y debo reconocer que mi objetivo era pilotar una moto de fábrica, porque quiero luchar por el título", afirma Petrucci en la nota de prensa del equipo BMW.

"Creo que este es el paso que necesitaba y estoy deseando unirme al equipo y agradecer a BMW, la gente de casa y mi actual equipo, Barni Spark Racing, todo el esfuerzo realizado, que me ha permitido entrar en un equipo de fábrica, que era mi objetivo", agrega Petrucci. EFE