Paula Echevarría, globos en pijama y la dedicatoria más romántica de Miguel Torres en su 48 cumpleaños

Paula Echevarría ha celebrado hoy su 48 cumpleaños de la forma más especial: rodeada de su familia, con un ambiente íntimo, sencillo y repleto de cariño. El exfutbolista Miguel Torres, su pareja desde hace siete años, ha querido compartir con todos sus seguidores una emotiva felicitación a través de Instagram, acompañado de un tierno carrusel de fotografías que no ha pasado desapercibido.

En las imágenes, se puede ver el ambiente relajado y familiar que ha marcado la jornada: Paula, sonriente y con su hijo, rodeada de globos rosas y unos llamativos globos en forma de "48" que decoraban el salón de su casa. Vestidos en pijama, junto a ella aparece el pequeño Miki, el hijo que tienen en común. Además, ha querido sumar a la publicacón otras fotografías en pareja o en familia, contando así con Daniela, la hija mayor de Paula fruto de su matrimonio anterior con David Bustamante, demostrando así la complicidad y armonía de la familia ensamblada.

Pero, sin duda, lo que más ha emocionado a los seguidores ha sido la dedicatoria de Miguel Torres, llena de amor y admiración: "Hay personas que llegan y lo cambian todo sin hacer ruido. Tú llegaste con risas, con fuego, con vida. Y lo cambiaste todo. pero para bien. Siete años no son nada si pienso en lo que aún nos queda. Feliz cumpleaños, mi amor. Que la vida te siga regalando razones para brillar como tú sabes".

Con esta declaración, el exdeportista confirma el sólido momento personal de la pareja y el cariño que siente por Paula, quien sigue conquistando a todos - en redes y en la vida real - con su eterna sonrisa y su positivismo. Sin grandes fiestas, pero con los suyos cerca y el mejor de los mensajes, la influencer arranca un nuevo año de vida rodeada de amor y felicidad.