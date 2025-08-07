El Villarreal ficha a Thomas Partey y asegura estar "al corriente" de su proceso judicial

El Villarreal CF anunció este jueves el fichaje del centrocampista ghanés Thomas Partey, que se ha vinculado por una temporada con el club castellonense que asegura estar "al corriente" del proceso judicial por violación y agresión sexual que afecta al jugador, dejando claro que "respeta como principio fundamental su presunción de inocencia".

El centrocampista, que no renovó con el Arsenal FC inglés tras expirar su contrato el pasado 30 de junio, obtuvo este pasado martes la libertad condicional bajo fianza tras comparecer ante un tribunal británico acusado de cinco cargos de violación contra dos mujeres y uno de agresión sexual contra otra mujer entre 2021 y 2022.

Las condiciones de su libertad bajo fianza incluyen que no puede ponerse en contacto con ninguna de las tres mujeres y que debe notificar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional. Además, deberá comparecer ante el Old Bailey, el Tribunal Penal Central, el próximo 2 de septiembre.

"El club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra. El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra. La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan", recalcó el Villarreal CF en un comunicado.

El 'Submarino Amarillo' advirtió que "no realizará más comentarios sobre este asunto" por tener en cuenta "la legislación británica en materia de procedimientos en curso" y reiteró "con total claridad su firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas". De todos modos, no confirmó en su comunicado si existe alguna cláusula que le permita rescindir el acuerdo en el caso de que Partey sea considerado culpable.

El centrocampista ghanés, de 32 años, regresa así a España cinco años después de dejar el Atlético de Madrid, con el que había ganado una Liga Europa (2017-2018) y una Supercopa de Europa (2018) y también la Liga de 2021 ya que le cuenta por haber jugado varios partidos al inicio de esta temporada antes de marcharse en octubre de 2020 al Arsenal FC donde disputó 167 partidos, con nueve goles anotados.

El Villarreal remarcó del también exjugador de la UD Almería y del RCD Mallorca, internacional por Ghana, que "es un centrocampista muy completo, de gran recorrido y excepcionales condiciones físicas". "Es un fantástico recuperador de balón y cuenta con facilidad para iniciar la jugada desde atrás. El futbolista africano también atesora un buen disparo desde media distancia y tiene la capacidad de superar líneas en conducción", detalló.