Marcus Rashford, sobre su inscripción: "Confío en que el club lo resolverá"

El delantero del FC Barcelona Marcus Rashford ha asegurado que está "tranquilo" respecto a su inscripción y confía en el que el club azulgrana "lo resolverá", además de advertir de que "la calidad y la intensidad" en el equipo dirigido por Hansi Flick son "muy altas".

"Estoy tranquilo, confío en que el club lo resolverá. Estoy centrado en entrenar y en ponerme bien para iniciar la competición", señaló ante los medios de comunicación en Corea del Sur, donde este lunes el conjunto catalán disputa su último partido de la gira asiática ante el Daegu.

El inglés, junto a los porteros Joan García y Wojciech Szczesny y el defensa Gerard Martín, todavía no están inscritos para disputar LaLiga EA Sports, aunque el presidente culé, Joan Laporta, se mostró convencido este fin de semana de que todos estarán disponibles antes de que empiece la temporada.

En otro orden de cosas, Rashford destacó el "altísimo" nivel de la plantilla azulgrana. "Hay un montón de grandes jugadores, ya lo sabía. La calidad y la intensidad son muy altas y es lo que debemos mantener toda la temporada", indicó. "Creo que puedo jugar en diferentes posiciones y marcar desde diferentes lugares del ataque", apuntó.

Además, explicó que intentará hacer "los máximos goles posibles", aunque reconoce que "será difícil porque es un nuevo país y una liga diferente". "Acepto el reto", insistió. "Ha sido una buena pretemporada y estamos preparados para el inicio del curso. Me he integrado bastante bien y me estoy adaptando al equipo y al entrenador", subrayó.