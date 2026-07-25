La brasileña Embraer bate su séptimo récord consecutivo de cartera de pedidos

Río de Janeiro, 24 jul (EFE).- La brasileña Embraer entregó en el primer semestre 109 aeronaves, un 20 % más al de los seis primeros meses de 2025, y acumuló una cartera de pedidos de 34.500 millones de dólares, un 16 % superior a la del mismo período del año pasado, su séptimo récord consecutivo, informó este viernes la compañía.

La tercera mayor fabricante de aviones del mundo atribuyó el aumento en la cartera de pedidos y en las entregas en el primer semestre a la combinación de nuevos contratos estratégicos y a la expansión en diferentes áreas de negocio, según el balance trimestral.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Embraer, el desempeño del semestre ya corresponde al 42 % de la meta anual de entregas (240 a 255 aeronaves), superando la media histórica de 34 % para el período.

Solo entre abril y junio, la compañía entregó 65 aeronaves, un alza de 48 % respecto al primer trimestre y de 7 % frente al mismo período del año pasado.

En aviación comercial, se entregaron 30 aeronaves en el segundo trimestre, un aumento del 15 % en el interanual, de las cuales 15 fueron del modelo E195-E2, la mayor fabricada por Embraer.

En cuanto a la aviación ejecutiva, el crecimiento fue de 18 %, con 45 aeronaves entregadas entre abril y junio.

La compañía señaló que no hubo entregas en el segmento militar, pero destacó la adquisición del C-390 Millennium por parte de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos.

El acuerdo incluyó 10 pedidos en firme y 10 opciones de compra y representó no solo la entrada de la aeronave en el mercado de Oriente Medio sino "el mayor pedido internacional jamás realizado por un solo país" para ese modelo.

PUBLICIDAD

Embraer proyecta que este año entregará entre 80 y 85 aviones comerciales, por encima de las 78 unidades de 2025 (+6 %), así como entre 160 y 170 aeronaves ejecutivas, frente a las 155 del año pasado (igualmente un aumento del 6 %). EFE