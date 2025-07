Podemos ve a Sánchez "atrincherado" en Moncloa y le acusa de mentir para "tapar la corrupción" y el "régimen de guerra"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "atrincherado" en el Palacio de la Moncloa, y le ha acusado de "mentir" para "tapar la corrupción" y el "régimen de guerra y rearme" en el que, a su juicio, ha "metido" a España.

"Lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona", ha criticado Fernández a preguntas de los periodistas frente al Congreso, desde donde ha dicho que su formación política no espera "absolutamente nada" de la comparecencia del jefe del Ejecutivo prevista para las 12.00 horas de este lunes para rendir cuentas, en unas declaraciones realizadas de forma previa esa intervención.

"No esperamos absolutamente nada de esta comparecencia más allá de que Pedro Sánchez va a volver a mentir. Mentiras para tapar la corrupción, mentiras para tapar el régimen de guerra y el rearme en el que nos ha metido este gobierno. Política de titulares, titulares vacíos que lo que pretenden va a ser ocultar ese régimen de guerra, ese rearme, ese sometimiento y vasallaje de España y de la Unión Europea a los Estados Unidos y mentiras para tapar la corrupción flagrante que asola al PSOE", ha resumido el dirigente de Podemos.

Fernández ha opinado que la legislatura está "muerta" en "clave progresista" por el "régimen de guerra y sangrante" en el estado de bienestar y por la "corrupción lacerante" que, bajo su punto de vista, asola al PSOE. En ese sentido, ha criticado que la política del "y tú más de corrupción" entre el PSOE y el PP, que ha tildado como "un juego lamentable".

Además, ha acusado al Ejecutivo de "incumplir el mandato constitucional de presentar presupuestos". "El hecho de que no presente o que no haya avisos de que presente los presupuestos generales del Estado, yo creo que revela y demuestra que el gobierno ahora mismo no tiene ningún interés en solucionar los problemas de la ciudadanía, que el único interés que tienen es continuar en el poder al precio que sea", ha reiterado.

Mientras tanto, ha dicho, el Gobierno sigue sin ofrecer "ninguna propuesta concreta" para solucionar los "problemas que acucian a los españoles", como la vivienda, el transporte o la "erosión" de los servicios públicos.