"Estoy muy feliz". Colate responde a las contradictorias informaciones sobre su guerra legal con Paulina Rubio

18/07/2025 Colate Vallejo-Nágera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Nuevas y contradictorias informaciones sobre la batalla judicial que mantienen Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo Andrea Nicolás (14). Varios medios de comunicación americanos han publicado que el empresario podría disfrutar de dos meses de vacaciones en España con el menor después de la vista de emergencia que se celebró hace una semana en la Corte de Miami al denunciar la cantante mexicana que su exmarido tenía "marginado" y "programado" al niño -al que no ve desde su graduación el pasado 5 de junio- para impedirle regresar a casa con ella, solicitando que se le retirase el pasaporte por miedo a que el español "secuestrase" al pequeño.

La jueza encargada del caso habría ordenado a la expareja continuar recibiendo terapia familiar para intentar resolver sus diferencias por el bien de su hijo, y habría autorizado el viaje de Nico a España, apuntando que tendría que ser la artista la que trajese y recogiese al niño en nuestro país para comprobar por sí misma que no estaba retenido en contra de su voluntad.

Y aunque se ha dicho que Colate podría obtener la custodia total del menor en enero de 2026, la información de última hora -que han revelado tanto 'Vamos a ver' como 'Y ahora Sonsoles'- es que el empresario por el momento no ha ganado nada.

Es cierto que Nico se encuentra actualmente en nuestro país, pero no disfrutando de las vacaciones con su padre, sino en un campamento en Burgos, en el que estará hasta el próximo día 31, y en el que no podrían visitarle ninguno de sus progenitores. Y, llegada esa fecha, el niño deberá volver a Miami sin haber estado con su padre puesto que no será hasta dentro de unos meses cuando se resolverá la custodia en los tribunales.

Una información que contrasta con la alegría que Colate ha mostrado ante las cámaras de Europa Press cuando le hemos preguntado si es cierto que no podrá tener contacto físico con su hijo mientras esté de campamento, y si es cierto que a final de mes tendrá que regresar a Estados Unidos. "Yo súper bien, yo estoy muy feliz. Muy bien, gracias" ha revelado con una gran sonrisa antes de dejar claro que no hablará de su batalla legal contra Paulina: "Ahí no, ahí no entro, yo estoy muy feliz", dejando en el aire si confía en obtener la custodia de Nico el próximo enero.