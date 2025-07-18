Al menos dos muertos en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

El fallecimiento de Alí Nuredín, periodista y presentador de la cadena libanesa Al Manar, durante una operación israelí a las afueras de Tiro, ha generado expresiones de rechazo dentro y fuera de Líbano. Según reportó la agencia estatal NNA, el vehículo de Nuredín habría recibido el impacto de un dron de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) la jornada del lunes. Alí Nuredín, cuya muerte también fue confirmada por Al Manar, se desempeñaba en ese medio identificado con Hezbolá, partido-milicia chií libanés, al que las autoridades israelíes señalan como objetivo de sus recientes ataques en el sur del país. Estos hechos se enmarcan en una jornada de intensificación del conflicto, con ataques que provocaron, al menos, otras dos víctimas mortales en la ciudad de Kfar Reman, en el distrito de Nabatiye.

De acuerdo con la agencia NNA, el Ministerio de Sanidad libanés confirmó el deceso de dos personas por lo que definió como una “incursión del enemigo israelí” en Kfar Reman cerca de las 22:00 horas locales (21:00 en España peninsular y Baleares). El medio Al Manar sumó detalles sobre la muerte de Nuredín, mientras que las FDI declararon que el objetivo de su ofensiva en esa zona eran “dos terroristas” pertenecientes a Hezbolá. A través de su canal oficial de Telegram, fuentes del Ejército israelí atribuyeron a Nuredín labores de jefatura en un equipo de artillería del grupo armado. Además, lo vincularon a numerosas acciones contra Israel y lo señalaron por trabajar recientemente en la reconstrucción de capacidades artilleras de Hezbolá en el sur libanés.

El propio grupo Hezbolá calificó el ataque contra Nuredín como “un nuevo crimen de guerra” y denunció que la acción buscaba “silenciar la verdad y las voces libres”. En sus declaraciones, Hezbolá exigió tanto a autoridades nacionales como internacionales y a colectivos de profesionales del periodismo que manifiesten su oposición ante estos sucesos. Según difundió Al Manar, el periodista muerto también ejercía como figura pública relevante en el contexto mediático afín a la organización.

En paralelo, según consignó la agencia NNA y otros medios libaneses, tuvieron lugar enfrentamientos y bombardeos adicionales en áreas como Yarún, Maruahin, Markaba y Aitarún. Las incursiones de las fuerzas israelíes incluyeron disparos de armas automáticas, bombardeo de artillería, lanzamiento de granadas aturdidoras y fuego de mortero.

El sábado previo, Israel efectuó al menos catorce ataques aéreos en la región, que se saldaron con otras dos muertes, según detalló la agencia estatal libanesa. Las FDI argumentaron que estas acciones están dirigidas a responder a actividades de Hezbolá, sosteniendo que ello no contraviene el alto el fuego vigente desde noviembre de 2024. Pese a ello, las autoridades libanesas y Hezbolá han censurado estos ataques reiterando su rechazo, postura que también compartió Naciones Unidas en recientes pronunciamientos.

El acuerdo alcanzado para el alto el fuego estipulaba la retirada de las fuerzas tanto israelíes como de Hezbolá del sur de Líbano; sin embargo, el Ejército de Israel, de acuerdo con NNA, mantiene hasta ahora cinco posiciones militares dentro de territorio libanés. Esta situación ha generado críticas recurrentes desde Beirut y desde Hezbolá, quienes insisten en la necesidad de la retirada total israelí para dar cumplimiento al pacto y favorecer una desescalada en la frontera sur.

En el transcurso del conflicto actual, desencadenado tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí, las hostilidades han involucrado recurrentes episodios armados en la región fronteriza. Las FDI han subrayado su objetivo de reducir la capacidad operativa de Hezbolá, mientras que las autoridades libanesas denuncian impactos sobre la población civil y la vulneración de la soberanía territorial.

El entorno internacional, incluida la Organización de Naciones Unidas, ha condenado repetidamente la persistencia de las hostilidades y ha reclamado la observancia estricta de los compromisos de desmilitarización y cese de fuego en el sur del país. La situación mantiene en alerta tanto a la población local como a los organismos humanitarios, ante la preocupación por nuevas víctimas y el deterioro de la seguridad en la región fronteriza.