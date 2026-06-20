Bagnaia logra una victoria inapelable y Marc Márquez, tercero, recorta puntos a Bezzecchi

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia se adjudicó este sábado la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, en el circuito de Brno, en la que el español Marc Márquez, tercero, recorta en siete puntos las diferencias con el líder, Marco Bezzecchi.

Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) logró una clara victoria al dominar desde la primera a la última vuelta de la carrera esprint, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position' y de un nuevo récord del circuito, y de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

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El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), se fue por los suelos cuando luchaba por entrar en los puntos y se mantiene con 180 puntos en la tabla, con 15 de ventaja sobre su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que fue quinto y con Marc Márquez a 65 puntos.

Antes de la salida de la carrera esprint, el equipo 'Gresini Racing' confirmó la baja de su piloto Álex Márquez, pues el vigente subcampeón del mundo de MotoGP no se encuentra todavía plenamente recuperado de su fractura de la clavícula derecha y de la vértebra C7, por lo que optó por continuar dando descanso a sus lesiones.

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El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position' se dejó sorprender en la primera curva del trazado por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que marcó el ritmo inicial de la carrera, con su compañero Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) recuperando una plaza en esos metros iniciales al superar al también italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Antes de cumplirse la primera vuelta, en la curva doce, se fueron por los suelos el español Maverick Viñales (KTM RC 16) y el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que era tercero por detrás de Bagnaia y Ogura.

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Con el dúo Bagnaia/Ogura por delante, Marc Márquez se lo tomó con cierta calma, a pesar de llevar el neumático trasero con el compuesto blando, mucho más rápido de calentar, por delante de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Marco Bezzecchi, además de los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Bagnaia encadenó una serie de vueltas rápidas de carrera consecutivas para mantener a raya a Ogura, mientras que Marc Márquez, que estaba a 1,7 segundos, en la cuarta vuelta, comenzó a recortar diferencias a partir del siguiente giro.

Poco a poco, Ogura se acercó a Bagnaia, pero también Marc Márquez hizo lo propio con el japonés, con un 'Diggia' que no era capaz de aguantar el ritmo del nueve veces campeón del mundo español y cuando el español Pedro 'Tiburón' Acosta se iba por los suelos en la curva 11, en el que era el décimo percance del murciano.

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Así se mantuvo la carrera hasta llegar a tres vueltas del final, cuando los tres pilotos de cabeza estrecharon sus diferencias y el líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi, se iba por los suelos, en la curva tres.

Pero no hubo cambios en la clasificación, pues Bagnaia aguantó el tipo al frente de la prueba, también Ogura y Márquez en sus posiciones.

La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio, por delante de un Jorge Martín que recorta distancias con su compañero de equipo Bezzecchi en el campeonato, en el que ahora está a sólo quince puntos. EFE