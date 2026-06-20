Petro exige a Trump que le diga dónde está el activista Beto Coral, detenido el martes

Bogotá, 20 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "que le diga al pueblo de Colombia dónde está Alberto (sic) Coral", activista de izquierda detenido el pasado martes en Arizona.

"Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EEUU. Si es así, el padre de Beto Coral, capitán de la policía de Colombia, perdió su vida por nada", manifestó Petro.

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El activista Franklin Humberto 'Beto' Coral es hijo de un policía colombiano que fue asesinado por narcotraficantes y, según su familia, se desconoce la ubicación actual del activista de izquierda tras ser detenido pese a que tenía una solicitud de asilo pendiente y estaba radicado en Estados Unidos desde 2015. EFE