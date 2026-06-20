Trump vuelve a cargar contra Meloni y dice que su popularidad "está por los suelos"

Washington, 20 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó de nuevo este sábado contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien dijo que su "popularidad está por los suelos" porque "le dio la espalda a Estados Unidos" en la guerra con Irán y que quiere volver a ser "amiga".

El mandatario estadounidense insistió en que Meloni "pidió una y otra vez tomarse una foto" con él durante la Cumbre del G7 en Francia, situación que la primera ministra negó el viernes y manifestó que estaba "atónita" por estas afirmaciones "inventadas".

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"Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)", publicó Trump en su red social Truth.

El presidente de EE.UU. reprochó hoy a Meloni que no permitiera "utilizar las pistas de aterrizaje italianas —lo que supuso un gran inconveniente logístico—, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros 'supuestos' aliados de la OTAN".

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El inquilino de la Casa Blanca considera que la primera ministra italiana busca un acercamiento con él por sus bajos índices de popularidad: "Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!! Presidente DJT"

Meloni reaccionó ayer a los comentarios que Trump hizo al canal italiano La 7 en el que aseguró haberse sacado una foto con la primera ministra italiana por "pena" ya que esta le habría "suplicado" hacerla.

"Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita", escribió Meloni en sus redes sociales.

"Ni yo ni Italia suplicamos nunca", agregó la primera ministra.

Trump comentó después en un programa de televisión que no la quiere "como admiradora" por no haber estado como aliada en la guerra con Irán y este sábado subió el tono al cuestionar su popularidad en un comentario en redes sociales en el que rechaza que Meloni intente volver a ser amiga con un "No gracias".

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La comentarios de Trump resultaron en la cancelación de un viaje del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, para este domingo y lunes.

"Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia", escribió Tajani en redes sociales.

Durante la cumbre del G7, Meloni había restado importancia a las diferencias con Trump y aseguró que la relación entre ambos no había cambiado, atribuyendo sus desacuerdos al "carácter fuerte" de ambos líderes en la defensa de sus respectivos intereses nacionales. EFE

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