Agencias

Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz en represalia por la continuación de los ataques israelíes en Líbano

Guardar
Google icon
Imagen 4QRYVQ63XJCQLFFB7BB5P7ZASA

El Ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento: garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes (según el Ejército israelí en respuesta a ataques de Hezbolá) han matado a más medio centenar de personas en 24 horas.

PUBLICIDAD

Así pues, en respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra" y tras la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano" (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz) "se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en sur del Líbano

Infobae

El profesorado mexicano acuerda el fin de la huelga indefinida y el levantamiento de las acampadas

El profesorado mexicano acuerda el fin de la huelga indefinida y el levantamiento de las acampadas

Tellado (PP), tras la retirada de pasaporte a Begoña Gómez: "Ni un día sin su escándalo"

Tellado (PP), tras la retirada de pasaporte a Begoña Gómez: "Ni un día sin su escándalo"

Fernando Guillén Cuervo se emociona al recordar a su madre Gemma Cuervo tras su muerte: "Era amor y dignidad"

Fernando Guillén Cuervo se emociona al recordar a su madre Gemma Cuervo tras su muerte: "Era amor y dignidad"

El mercado deberá aprender a comportarse sin anticipar la política monetaria

Infobae