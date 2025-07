Gisela Lladó pone fin a su matrimonio con el padre de su hijo, José Ángel Ortega

Gisela sale del hospital acompañada por su pareja José Ángel Ortega tras recibir el alta a 06 de Diciembre de 2023 en Barcelona (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Aunque parecía que Gisela Lladó estaba viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida tras la llegada de su hijo Indiana hace tan solo 18 meses, la periodista Lorena Vázquez ha confirmado en el programa 'Y ahora Sonsoles' en el que colabora que la cantante ha puesto punto y final a su matrimonio con José Ángel Ortega con el que llevaba más de una década de amor.

A pesar de que esta información ha visto la luz ahora, Lorena confirma que es una decisión que está tomada desde hace tiempo y de mutuo acuerdo por ambas partes. Sin lugar a dudas, la polémica ha surgido tras corroborar que José Ángel ha decidido borrar cualquier rastro de su relación con Gisela en redes sociales mientras que la cantante sigue conservando todas sus publicaciones. Sin lugar a dudas, ambos formaban una de las parejas más estables el panorama nacional tras haber atravesado juntos momentos muy complicados durante la búsqueda de su hijo, un proceso que no fue nada fácil para ellos y que parecía haberles unidos aún más.

Con esta noticia, toma aún más relevancia las recientes palabras de Gisela durante la final de 'Tu cara me suena' en la que no pudo evitar emocionarse ante las preguntas de Manel Fuentes sobre la canción elegida, 'Nothing compares to you' de Prince. "Tiene una carga sentimental, un punto de conexión con este momento de mi vida. Si no me traiciona la emocionalidad y no se me rompe la voz voy a poder ponerle todo el alma que pueda" explicaba la protagonista sobre los motivos que le habían llevado a elegir ese tema.