Isa Pantoja muestra su cuerpo y se abre en canal 18 días después de dar a luz: "Reconocerme también es amor propio"

(Foto de ARCHIVO) Isa Pantoja asiste al desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en la pasarela de moda flamenca 'Simof' en su edición 2025, a 30 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España) Leandro Wassaul MODA;FLAMENCO;GENTE 30/1/2025

Isa Pantoja ha hecho de las redes sociales su ventana al mundo desde que se convirtió en madre de su segundo hijo, Cairo, el pasado 22 de junio. A través de Instagram, la hermana de Kiko Rivera está contando a sus seguidores, a corazón abierto, cómo están siendo estas primeras semanas tras dar a luz. Y es que lejos de la felicidad plena que le gustaría sentir en estos momentos tan especiales en los que ha cumplido su sueño de formar su propia familia con Asraf Beno, la "montaña rusa de emociones" y los "bajones anímicos" que está sufriendo en pleno posparto están pasándole factura en su día a día.

Tras revelar que le está costando reconocerse a sí misma, y activar todas las alarmas sobre una posible depresión posparto, la hija de Isabel Pantoja ha actualizado su estado y ha compartido un vídeo para mostrar el aspecto de su cuerpo a punto de cumplirse 3 semanas del nacimiento de su bebé mediante una cesárea.

Sin filtros, Isa ha publicado un storie en el que se ve cómo está su figura, después de comentar que solo le quedaban por perder 3,7 kilos para volver a tener el mismo peso de antes de quedarse embarazada. "Este es mi cuerpo 18 días después del parto, intentando reconocerme la verdad. Elegir ropa es... No me sirve la ropa de embarazada ni tampoco la de antes porque me queda muy estrecha. ¿Qué decir? Los últimos kilos son los que más me están costando", ha confesado, mostrando de frente y de perfil el aspecto de su barriga.

Como ha explicado, "la parte de atrás sí que estoy igual, pero lógicamente la parte de delante no es la misma. La tripa la tengo todavía muy hinchada y muy blanda, como un blandiblu. Sigo utilizando bragas altas, en fin... Lo tengo todo muy prensado para sentirme más segura".

"Reconocerme también es amor propio", ha confesado, dejando entrever que poco a poco va superando sus bajones anímicos.