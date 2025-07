El S&P 500 detiene su racha récord ante la caída de los bonos

S&P 500 falls from record.

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron desde máximos históricos luego de que el presidente Donald Trump intensificara su ofensiva comercial, lo que llevó al dólar a su mejor semana desde febrero. Las preocupaciones sobre los posibles efectos inflacionarios de los aranceles lastraron los bonos del Tesoro, mientras que los operadores petroleros se preparaban para las medidas estadounidenses destinadas a frenar las exportaciones energéticas rusas.

Tras un repunte que llevó al S&P 500 a su quinto récord en nueve días de negociación, los alcistas de la renta variable se tomaron un respiro. Aunque casi 400 acciones del índice de referencia retrocedieron, las ganancias de la mayoría de las grandes tecnológicas alejaron al mercado de los mínimos de la sesión. Kraft Heinz Co. se disparó tras las noticias de que la empresa se está preparando para dividir sus negocios. Los seis mayores bancos estadounidenses presentarán sus resultados la próxima semana, y los analistas prevén un aumento de los ingresos por operaciones.

Trump amenazó con aplicar un arancel del 35% a algunos productos canadienses y planteó la posibilidad de aumentar los gravámenes a la mayoría de los otros países, intensificando su retórica comercial. El presidente estadounidense declaró a NBC News que también está considerando aplicar aranceles generales entre el 15% y 20% a la mayoría de sus socios comerciales. El tipo arancelario mínimo de referencia actual a nivel mundial para casi todos los socios comerciales de EE.UU. es del 10%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,3% a las 4:00 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 retrocedió un 0,2%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,7%El índice MSCI World cayó 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,2%El euro caía un 0,1% a US$1,1688La libra esterlina caía un 0,6% a US$1,3498El yen japonés caía un 0,8% a 147,37 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 4% a US$118.138,45ether subía un 6,6% a US$3.007,22

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba siete puntos básicos hasta el 4,42%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,72%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,62%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3,1% a US$68,65 el barrilEl oro al contado subía un 1% a US$3.356,55 la onza

