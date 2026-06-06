Crónica del UCAM Murcia - Barça, 76-100

El Barça doblegó (76-100) al UCAM Murcia este sábado a domicilio para sentenciar el 'playoff' de cuartos de final y citarse en semifinales con La Laguna Tenerife, sorprendente verdugo del Real Madrid, recuperando la contundencia perdida para ser favorito.

Poco después del descalabro blanco, el equipo blaugrana cumplió en Murcia para citarse con los canarios. El tercer y definitivo asalto fue una declaración de intenciones de un Barça que quiere la Liga tres años después y que demostró que tiene equipo pese a los lunares del curso. Will Clyburn encabezó el billete culé con 23 puntos, más otros seis compañeros en dobles dígitos de valoración.

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Tras la mala imagen el jueves en el Palau, los de Xavi Pascual, quien no seguirá la próxima campaña, cuajaron una seria actuación, marcando diferencias de inicio en la pintura. Con 11 puntos de Clyburn, el Barça abrió la primera buena diferencia en el marcador (17-27), pero el acierto visitante bajó por momentos.

Fue consecuencia también de que el UCAM Murcia, tratando de no echar de menos a David DeJulius, se pusiera las pilas en defensa. Los de Sito Alonso mordieron y, además, contaron con la tremenda irrupción de Devontae Cacok, que en cinco minutos se hizo dueño de los aros, con rebotes y 12 puntos (32-36). Los de Barcelona recuperaron el pulso con un triple de Nicolás Laprovíttola.

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El regreso de Clyburn y un Joel Parra que supo recuperar el juego interior visitante apagaron el bullicio del Palacio murciano. Otro triple de Punter siguió la respuesta que endosó un duro parcial a los locales cuando parecían ir a por la remontada (36-52). Más allá de Cacok y Michael Forrest, los de Sito Alonso se habían quedado mucho más cortos de repertorio que un Barça entonado.

Tras el descanso, el UCAM encontró de nuevo a Forrest, pero el intercambio de golpes no le bastaba a los locales, con Clyburn y Laprovíttola respondiendo para los visitantes, muy acertados los de Pascual en cada ataque. Además, la defensa del propio Clyburn o Tornike Shengelia fue un muro para los de Sito Alonso.

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Por si la marea roja pretendía despertar, el Barça puso la máxima en el inicio del último cuarto (64-89). El UCAM, que soñaba como cabeza de serie en volver a pelear por el título como hace dos temporadas, hincó la rodilla ante un Barça que enseñó su mejor versión para seguir en la pelea y tener factor cancha contra La Laguna Tenerife en el 'playoff' de semifinales.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UCAM MURCIA, 76 - BARÇA, 100. (36-52, al descanso).

--EQUIPOS.

UCAM MURCIA: Forrest (20), Radebaugh (15), Raieste (5), Nakic (5) y Cate (4) --quinteto inicial--; Cacok (16), López (-), Sant-Roos (7), Falk (-), Diagné (2), Martin (2), Hands (-).

BARÇA: Marcos (-), Punter (14), Clyburn (23), Shengelia (12) y Fall (4) --quinteto inicial--; Laprovíttola (14), Willy (-), Cale (3), Vesely (11), Brizuela (8), Satoransky (3), Parra (8).

--PARCIALES: 17-27, 19-25, 25-27, 15-21.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Perea y Sánchez Sixto. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Murcia, 7.114 espectadores.