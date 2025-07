Trump anuncia que arancel del 50% al cobre entrará en vigor el 1 de agosto

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos aplicará un arancel del 50% a las importaciones de cobre a partir del 1 de agosto, confirmando una medida que afectará a los fabricantes nacionales de productos como automóviles y electrodomésticos.

Trump ya había anticipado este arancel, más alto de lo previsto, en declaraciones a la prensa el martes, pero utilizó Truth Social la noche del miércoles para confirmar la fecha de entrada en vigor y responsabilizar al gobierno anterior del declive de la influencia estadounidense en el sector del cobre.

“Este arancel del 50% revertirá el comportamiento imprudente y la estupidez de la administración Biden”, afirmó Trump. “Estados Unidos volverá a construir una industria del cobre DOMINANTE”.

El nuevo arancel abre otro frente en la estrategia de Trump para reconfigurar el comercio mundial y revitalizar las industrias estadounidenses. Sin embargo, la iniciativa sigue careciendo de detalles clave que los operadores de metales esperan con urgencia, como el mecanismo de implementación, el alcance de los productos afectados y posibles exenciones a determinados proveedores.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El precio del cobre se disparó esta semana, y los futuros estadounidenses cotizan con una prima de alrededor del 28% respecto a la Bolsa de Metales de Londres, que marca los precios globales. Esto refleja escepticismo entre los operadores sobre la aplicación universal del arancel. Aun así, algunos se apresuran a introducir cargamentos en Estados Unidos antes del 1 de agosto, incluso redirigiendo envíos a Hawái y Puerto Rico para acortar los tiempos de entrega.

“Una vez que se agote el tiempo de las vías logísticas, esperamos que las compras de arbitraje se ralenticen y presionen los precios de la LME”, indicó Lachlan Shaw, codirector de investigación minera de UBS Group AG. “El diferencial entre el Comex y la LME dependerá del nivel final de los aranceles, la cobertura de los productos y el impacto de los precios arancelarios en la demanda estadounidense”.

Trump ya ha incrementado aranceles al acero y el aluminio y ha adelantado nuevos gravámenes sectoriales. Además, la Casa Blanca ultima aranceles dirigidos por país, que también entrarían en vigor el 1 de agosto, con decenas de sus principales socios comerciales.

El mandatario afirmó que el cobre es el segundo metal más utilizado por el Departamento de Defensa y en su publicación mencionó productos como municiones entre sus aplicaciones. La decisión, aseguró, se tomó tras una revisión “sólida” de la seguridad nacional, aunque el informe de la Sección 232 aún no ha sido publicado.

Actualmente, Estados Unidos depende ampliamente de las importaciones de cobre desde Chile, Canadá y México. Analistas y ejecutivos del sector han advertido que desarrollar una capacidad nacional significativa llevará años.

La medida recibió el respaldo del fundador de Ivanhoe Mines Ltd., Robert Friedland, citado por el Financial Times, quien dijo que la producción nacional es “fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos”. “Por si acaso tenemos una guerra, tenemos que disponer de suficiente materia prima para hacerle frente”.

Nota Original: Trump Says 50% Tariff on Copper Imports to Take Effect August 1

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Derek Wallbank y Katharine Gemmell.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.