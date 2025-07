Gloria Mohedano, muy afectada, se despide de Michu: "Un golpe muy duro para todos"

Una piña en estos durísimos momentos, Gloria Mohedano no ha dudado en viajar desde Sevilla a la localidad gaditana de Arcos de la Frontera para dar su último adiós a Michu y estar al lado de José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando tras el repentino fallecimiento de la joven, madre de la única nieta del torero, Rocío (7) el pasado lunes a los 33 años por un fallo cardíaco debido al problema congénito de corazón que padecía desde su nacimiento.

Acompañada por su marido, José Antonio Rodríguez, la hermana de Rocío Jurado ha atendido a la prensa a su llegada al tanatorio para despedir a la ex de su sobrino. "Bueno, hay que estar, hay que estar. Son momentos en los que hay que estar con la familia" ha expresado muy afectada.

"En este momento, lógicamente, tenéis que entender que no estemos bien. Por nuestras familias también. Todos estamos sufriendo un golpe que no esperábamos de pronto. Y por la cría, ¿no? Una desgracia totalmente, totalmente. Un golpe duro, duro" ha confesado, confirmando que estará acompañando a su sobrino José Fernando hasta que haga falta "si Dios quiere".

Respecto a cómo recordará a Michu, Gloria revela que "como una chica normal, agradable, cariñosa, pendiente de su hija, o sea, normal". "La he considerado una madraza siempre. No he tenido mucho trato con ella, sinceramente. Ella vivía aquí, yo vivo en Sevilla y no es lo mismo, ¿no?" ha añadido.

Un último adiós a la joven en el que también estará presente Amador Mohedano, como nos ha contado su hermana: "Sí, Amador venía, venía, pero claro que cuando dijeron a las nueve y media que estaba todavía en sede judicial y tal, pues no había momento para venir. Y entonces Amador se ha marchado porque ¿qué se hacía aquí? Entonces, bueno, pues vendrá más tarde, ya no me he comunicado con él. Me comuniqué a primera hora para decirle, mira, José ha hablado con el párroco y le ha dicho lo que le ha dicho y que había que esperar un poquito".

"Ahora la prioridad será apoyar mucho a la pequeña" ha concluido, admitiendo con un significativo "qué me vas a contar" cuando la prensa le ha dicho que en ocasiones la vida da estos palos.