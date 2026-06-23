Jamaica agradece a la OEA por su apoyo frente a catástrofes climáticas y tráfico de armas

Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, agradeció este martes a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) su apoyo para hacer frente a catástrofes climáticas, al tráfico de armas y a los crímenes cibernéticos.

"Jamaica tuvo el impacto del huracán Melissa, una de las tormentas más fuertes que llegaron a la cuenca del Atlántico y afectó a nuestros países. Hubo personas fallecidas y también afectó nuestra agricultura", rememoró la canciller jamaicana, durante su intervención en la asamblea regional.

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El huracán Melissa tocó tierra en octubre de 2025 en Jamaica como categoría 5, provocó la muerte de al menos 45 personas y graves daños en varias partes del país.

"La temporada de huracanes sigue ocasionando desplazamientos y estragos en nuestros países. Por lo tanto, estamos trabajando con las Bahamas y los Estados Unidos para fortalecer la efectividad y el impacto de los soportes que nosotros tenemos en el financiamiento para desastres naturales", apuntó Smith, de cara a la actual temporada de huracanes que se extiende de junio a noviembre.

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Las estimaciones de la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos pronostican que el Atlántico recibirá en este periodo hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre.

"Retos como el tráfico de armas, crímenes cibernéticos, lavado de dinero y otros crímenes transnacionales están afectando y están siendo liderados por organizaciones criminales", alertó la titular de Exteriores de Jamaica.

Por ello, hizo hincapié en que la región debe "priorizar estos temas garantizando que la paz y la seguridad estén intrínsecamente interconectados".

Actualmente, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas son unas de las mayores amenazas que enfrenta el continente americano.

En este contexto, un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió en mayo la incautación de 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de drogas, además de la detención de más de 8.700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, según reportó la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). EFE

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