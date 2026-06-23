Llega a Venezuela el canciller de Vietnam para revisar relaciones y cooperación bilateral

Caracas, 23 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes en Caracas al canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, quien llegó hoy al país sudamericano para revisar las relaciones y la cooperación bilateral.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) indicó en una transmisión que Rodríguez recibió al canciller vietnamita en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, un encuentro al que también acudieron autoridades como el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Yván Gil.

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"La visita también brinda la oportunidad de intercambiar estrategias, debatir directrices y medidas para concretar acuerdos de alto nivel entre ambos países con el fin de fortalecer y profundizar aún más la asociación integral y la cooperación multifacética entre Vietnam y Venezuela", añadió el canal estatal.

VTV recordó que en 2024 Rodríguez visitó como vicepresidenta ejecutiva Vietnam, donde se reunió con varios representantes del Gobierno con quienes "definió una hoja de ruta para el relanzamiento de acuerdos binacionales".

Venezuela y Vietnam, cuyas relaciones diplomáticas se establecieron el 18 de diciembre de 1989, realizan con frecuencia encuentros e intercambios.

En 2025, el Gobierno venezolano se refirió a la guerra de Vietnam (1955-1975) como un modelo en caso de que tocara defender el territorio de un invasor, en un contexto en el que Estados Unidos mantenía un despliegue militar en el mar Caribe que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en enero de este año.

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El país del sudeste asiático reconoció a Maduro como mandatario reelecto en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, un resultado que la mayor coalición opositora considera "fraudulento" y es cuestionado por buena parte de la comunidad internacional. EFE