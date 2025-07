Valeri, rotunda ante la ruptura de Escassi y Sheila Casas: "Se veía venir, trata a las mujeres como muñecos"

Tras saltar a la fama hace un año por ser la 'tercera en discordia' en la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, y semanas después de sacar a la luz que sería una de las colombianas de los audios de José Luis Ábalos y que tuvo varios 'encuentros' con el exministro socialista en 2019, Valeri Cuéllar vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras el sorprendente fin de la relación del jinete con Sheila Casas.

Se dice que las 'amenazas' de la transexual a la hermana de Mario Casas de que podría contar las cosas que sabe de ella -después de que ésta la llamase mentirosa y dijese que las personas se retratan con sus actos- podrían haber influido en la ruptura de una de las parejas más enamoradas del momento, inseparables desde el fin de 'Supervivientes'.

Dejando claro que siempre creyó que la relación de Escassi y Sheila era "una payasada", y que no tiene ningún tipo de relación con el sevillano, Valeri se ha sentado en el plató de 'Fiesta' y no ha dudado en arremeter contra el ex de Lara Dibildos: "Es un mujeriego, no tiene respeto con las mujeres, no se le ve seriedad con una mujer, a todas las trata como un muñeco y las forma como él quiere". "No le veía sentido a esa relación, ra una payasada. Meterse sabiendo todo el recorrido que tiene... es de tener cojones", ha sentenciado, convencida de que su historia de amor estaba abocada al fracaso desde un principio por la manera de ser del superviviente.

Unas declaraciones en las que se ha reafirmado tras el programa ante las cámaras de Europa Press, insistiendo en que Álvaro trata a las mujeres como si fuesen muñecas: "Sí, porque es así". "Pero yo no tengo nada que ver en esa relación ni nada de eso. Ellos sabrán su relación, cómo la llevan" ha asegurado, negando que tenga ningún tipo de contacto con el jinete en la actualidad y afirmando rotunda que tampoco le interesa "para nada" retomarlo ahora que está de nuevo soltero.

"Ah no, eso sí, ella sabrá por qué..." ha afirmado con una sonrisa cuando le hemos preguntado por qué Sheila cree que es una mentirosa, apuntando que ella no "tendría ahora mismo palabra" para definir a la influencer porque "no la conozco, no sé quiés es. No me cae ni bien ni mal porque no la conozco".

Sin embargo, no ha dejado pasar la ocasión para mandarle un mensaje: "Para Sheila. No tengo nada en contra de ella y, pues, si ella quiere que yo la saque de la boca de ella, pues que me saque de su boca, nada más" ha sentenciado.

"Eso ya se veía venir ya, y lo dije una vez" ha revelado sobre si le ha sorprendido la ruptura, confesando que no le gustaba la pareja que hacían Escassi y Sheila y que nunca llegó a verles bien juntos. "Yo mantengo toda la verdad hasta ahora y no tengo miedo a nada" ha advertido, dejando claro que no teme una demanda del ex de María José Suárez.

Además, Valeri ha hablado de su relación con Ábalos, al que tampoco tiene ningún mido: "Lo conocí en el 2019 por medio de una agencia. Estuve con él dos veces en Madrid, en el centro, en una fiesta y con más personas. No estábamos los dos solos. Tuvimos un encuentro por medio de un trabajo. No fue por noviazgo ni que me fuera a dar trabajo. Fue algo pasajero. No sabía que era político porque yo llevaba un año en España" ha recordado, asegurando que si el exsecretario general del PSOE la ha llamado "ser" e "impostor" -en masculino- es "porque le toqué el ego y eso no le gusta a los hombres".