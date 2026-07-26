La directora gerente del FMI se reunirá este lunes con Milei en Buenos Aires

Buenos Aires, 26 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunirá este lunes con el presidente argentino, Javier Milei, según confirmaron este domingo fuentes oficiales.

La reunión entre Milei y la directora gerente del FMI tendrá lugar este lunes a las 14:00 hora local (17:00 GMT), encuentro al que luego se le sumarán otros miembros del Gabinete argentino.

Fuentes del Gobierno argentino habían informado a EFE que durante su visita Georgieva ofrecerá además una rueda de prensa en el Ministerio de Economía y dará una charla magistral en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

Además, la directora gerente del Fondo visitará parte de la enorme formación Vaca Muerta -con epicentro en la provincia de Neuquén, en el suroeste del país-, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo de ese tipo y que actualmente registra crecientes niveles de inversión y producción.

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El 11 de abril de 2025, el Gobierno de Milei firmó con el FMI un nuevo acuerdo, el número 23 en el complicado historial de pactos -en su mayoría fallidos- sellados con ese organismo.

El acuerdo de facilidades extendidas fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.870 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo.

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En lo que resta de este año, Argentina debe cancelar vencimientos con el FMI por 2.745 millones de dólares. EFE